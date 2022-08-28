بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 63.08 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 08ر63 نقطة ليبلغ مستوى 87ر7722 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 81ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر242 مليون سهم عبر 9819 صفقة نقدية بقيمة 8ر48 مليون دينار (نحو 148 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر26 نقطة ليبلغ مستوى 86ر5836 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 45ر0 في المئة من خلال تداول 3ر175 مليون سهم عبر 4952 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار (نحو 3ر39 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 03ر79 نقطة ليبلغ مستوى 88ر8626 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 91ر0 في المئة من خلال تداول 3ر67 مليون سهم عبر 4867 صفقة بقيمة 7ر35 مليون دينار (نحو 17ر108 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 14ر33 نقطة ليبلغ مستوى 53ر6095 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 54ر0 في المئة من خلال تداول 8ر145 مليون سهم عبر 3706 صفقات نقدية بقيمة 7ر11 مليون دينار (نحو 4ر35 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (الإعادة) و(ورقية) و(الإنماء) و(وربة ت أ) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(إيفا فنادق) و(وطني) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (التعمير) و(العقارية) و(المعدات) و(فيوتشر كيد) من الأكثر انخفاضا.