وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تعرب عن قلقها وأسفها لاندلاع الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس

28 أغسطس، 2022
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أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد عن قلق دولة الكويت وأسفها لاندلاع الاشتباكات المسلحة التي جرت مؤخرا في العاصمة الليبية طرابلس بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي الشقيق ويقوض استقرار بلادهم.

وأكدت الوزارة في بيان لها موقف دولة الكويت الداعم لدولة ليبيا الشقيقة وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.

ودعت كل الأطراف في ليبيا إلى وقف الاشتباكات بما يضمن وقف التصعيد ويحقن الدماء وإلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا الشقيقة مصالحها العليا ويحقق لشعبها الشقيق تطلعاته بالتنمية والازدهار.

المصدر
كونا
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28 أغسطس، 2022
0 23 أقل من دقيقة

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