سمو ولي العهد يتسلم رسالة خطية لسمو أمير البلاد من الرئيس الفلسطيني

تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة تتعلق بالعلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وقام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله المبعوث الشخصي لفخامة رئيس دولة فلسطين الشقيقة ياسر محمود عباس وبحضور معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

وقد حضر المقابلة كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد والوفد الفلسطيني المرافق.