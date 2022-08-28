البلدية: إغلاق 3 سراديب مخالفة وتحرير 3 مخالفات بالفروانية

في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام البلدية المهندس.أحمد المنفوحي و بالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات للكشف على السراديب المستغلة تجاريا كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير الغرض المرخص من أجلة لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات، وفي إطار تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في البلدية قام الفريق الرقابي بفرع بلدية محافظة الفروانية برصد 3 سرادايب مخالفة بالفروانية يتم استخدامهم في غير الأغراض المرخصة من أجلهم .

وفي هذا السياق، أكدت البلدية على تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية بإدارتي التدقيق والمتابعة الهندسية والتدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بأفرع البلدية بجميع المحافظات بالتنسيق والتعاون مع قوة الإطفاء العام للكشف على السراديب المخالفة، مشيرة إلى أن الجولة التفتيشية التي تم تنفيذها من قبل الفرق الرقابية بفرع بلدية محافظة الفروانية للكشف على السراديب المستغلة تجاريا قد أسفرت عن إغلاق 3 سراديب مخالفة إلى جانب تحرير 3 مخالفات.

من حملة البلدية

وأشارت إلى مواصلة تكثيف الجولات الميدانية من قبل الفرق الميدانية في جميع المحافظات لتفعيل دورها الرقابي وللتأكد من عدم استغلال السراديب بخلاف ما هو مرخص لها في المخطط الهندسي فضلا عن التأكد من عدم ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية، لافتة إلى تواصل عمليات الرصد والحصر للسراديب المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها بما فيها غلق السراديب المستغلة تجاريا وتحميل المخالفين المسئولية القانونية.