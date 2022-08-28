الداخلية: إعادة تنظيم خدمة النقل بالأجرة تحت الطلب والأجرة الجوالة بما يتناسب مع تطور المنظومة المرورية
ذكـرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وبتوجيهات مـن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ / طلال الخالد الأحمـد الجابر الصباح ، وفي إطار حرص واهتمام القيادة الأمنية العليا بوزارة الداخلية بكل ما يساهم في تحسين خدمة نقل سائقي الأجـرة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في مجال النقل العام ، تعكف الإدارة العامة للمرور على إعادة تنظيم القرار الوزاري (1988/421) والقرار والوزاري رقم (2004/182) الخاص بتنظيم خدمة النقل بالأجرة تحت الطلب والأجرة الجوالة .
وتوضـح الإدارة أن هـذا الإجـراء جاء بما يتناسب مع تطور المنظومة المرورية بدولة الكويت ، حيث سيتم الأخذ بالاعتبار النقاط التالية :
- التدقيـق على ملاك أصحاب الشركات والاشتراطات الواجبة توافرها وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة لها .
- عمل زي (لباس موحد) لأصحاب الأجرة بأنواعها ، وتحديد ساعات عمل لهم ، بما يتناسب مع قانون العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة .
- حمل بطاقة اللياقة الصحية لسائقي الأجرة ، تجدد سنوياً بالتنسيق مع وزارة الصحة .
- سيتم سحب التصريح من سائق الأجرة في حالة ارتكاب مخالفات مرورية جسيمة متكررة ، وإحالته للإبعاد ، وتسجيل ملاحظه على صاحب مؤسسة الأجرة .
- أن تكون سيارة الأجرة مستوفية لجميع الاشتراطات الفنية ، ونظيفة من الداخل والخارج عند تحميل الركاب .
- عمـل حمـلات تفتيشية علـى شـركات ومكاتب الأجـرة بأنواعها بالتنسيق مع وزارة التجارة وبلدية الكويت ، لمتابعة تنفيذ هذه القرارات والاشتراطات الواجب اتباعها وتطبيق أشد العقوبات للشركات والمكاتب المخالفة ، تصل لسحب التصاريح ومخاطبة وزارة التجارة لإغلاق الشـركة وسحب التراخيص وذلك اعتباراً من 1 اكتوبر 2022 .