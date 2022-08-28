صدور مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة الخميس 29 سبتمبر المقبل

صدر اليوم الاحد مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الامة وحدد الخميس 29 سبتمبر المقبل موعدا للاقتراع.. وفيما يلي نص المرسوم:

“مجلس الوزراء

مرسوم رقم 147 لسنة 2022

بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية

وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له

وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والقوانين المعدلة له

وعلى المرسوم رقم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة

وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي:

مادة أولى:

يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 ه الموافق 29 سبتمبر 2022 م.

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 1 صفر 1444 ه

الموافق: 28 أغسطس 2022 م”.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق يوم الاربعاء 17 أغسطس الجاري على مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

ويقضي مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بأن تضاف منطقة (أنجفة) إلى الدائرة الأولى في حين تضاف للدائرة الثانية مناطق (الشويخ الصناعية – المنطقة الصحية “الشويخ” – النهضة – شمال غرب الصليبخات – مدينة جابر الأحمد).

وتضاف إلى الدائرة الرابعة مناطق (غرب عبدالله المبارك – جنوب عبدالله المبارك – العيون – النعيم – النسيم – القصر – تيماء – الواحة) في حين تضاف إلى الدائرة الخامسة مناطق (أبو فطيرة – المسايل – أبو الحصانية – مدينة صباح الأحمد – مدينة الخيران السكنية).

وكان صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بشأن اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية.