الدوري الإيطالي: فوز متوقع لميلان وروما ينتزع التعادل من ارض يوفنتوس

حقق ميلان بطل الموسم الماضي فوزا متوقعا على ضيفه وجاره بولونيا 2-صفر السبت في المرحلة الثالثة من بطولة ايطاليا لكرة القدم، فيما انتزع روما التعادل 1-1 من ملعب يوفنتوس في لقاء شارك فيه الأرجنتيني باولو ديبالا لأول مرة ضد فريقه السابق.

ورفع ميلان رصيده في صدارة الترتيب الى 7 نقاط متساويا مع 3 فرق اخرى هي لاتسيو وتورينو وروما، لكن نابولي قد يتفوق على هذه الفرق نقاطا وينفرد بالمركز الاول في حال الفوز على مضيفه فيورنتينا الاحد.

في المقابل بقي بولونيا من دون اي فوز بعد خسارته الثانية مقابل تعادل واحد.

وتابع ميلان سلسلة من 19 مباراة من دون خسارة (13 انتصارا و6 تعادلات)، علما بان الخسارة الاخيرة تعود الى 17 كانون الثاني/يناير 2022 عندما سقط امام سبيتسيا.

افتتح الجناح البرتغالي رافايل لياو التسجيل لميلان بعد مجهود فردي من لاعب وسطه البلجيكي شارل دي كيتلار القادم حديثا الى صفوف الفريق والذي كان يخوض اول مباراة له اساسيا(21).

وكاد الفرنسي بيار كالولو يعزز تقدم فريقه لكن حارس بولونيا البولندي لوكاش سكوروبسكي كان له بالمرصاد (26).

وتدخل الحارس البولندي مجددا لانقاذ مرماه من محاولة لياو اواخر الشوط الاول.

واضاف الفرنسي المخضرم اوليفييه جيرو الهدف الثاني لميلان بعد تمريرة متقنة من لياو، فتابعها بيسراه داخل الشباك (58).

وسنحت فرصة لبولونيا عن طريق نيكولا سانسوني لكن كرته ارتدت من القائم (86).

تعادل يوفنتوس وروما

وانتزع روما نقطة من ارض يوفنتوس بالتعادل معه 1-1.

والتعادل هو الثاني تواليا ليوفنتوس بعد اكتفائه بنقطة أيضاً بتعادل سلبي مع مضيفه سمبدوريا في المرحلة السابقة، وذلك بعدما افتتح موسمه بالفوز على ساسوولو بثلاثية نظيفة.

ويدين فريق العاصمة بالتعادل الى مهاجمه الانكليزي تامي ابراهام (69)من كرة رأسية اثر تمريرة فنية رائعة من ديبالا الذي كان يخوض اول مباراة له في مواجهة فريقه السابق.

وكان ديبالا حقق لقب الدوري الايطالي خمس مرات في صفوف يوفنتوس في 7 مواسم قضاها في صفوف “السيدة العجوز” قبل ان يغادر الفريق في نهاية عقده نهاية الموسم الماضي بعد فشل الطرفين في التوصل الى اتفاق.

كان يوفنتوس الفريق الافضل معظم فترات المباراة ونجح في افتتاح التسجيل بواسطة مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش من ركلة حرة مباشرة بيسراه بعد مرور دقيقة واحدة على انطلاق المباراة. والهدف هو الثالث للصربي هذا الموسم علما بأنه انتقل في سوق الانتقالات الشتوية الاخيرة قادما من فيورنتينا.

وبقيت الافضلية لاصحاب الارض من دون ان يتمكنوا من تعزيز تقدمهم الى ان نجح ابراهام في تسجيل هدف التعادل.

وشارك مهاجم يوفنتوس الجديد البولندي اركاديوش ميليك القادم اليه من مرسيليا قبل ايام على سبيل الإعارة، وكل ما قام به انقاذ مرماه من هدف أكيد عندما شتت الكرة قبل ان تجتاز خط المرمى (84).

وعلق مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو على المباراة بقوله “كان الشوط الاول سيئا للغاية بالنسبة الينا. خلال فترة الاستراحة قلت للاعبي فريقي بأنني اخجل لكوني مدرب هذا الفريق”، معترفا بان فريقه لم يكن يستحق التعادل “لم نقم بأي شيء، وقف الحظ الى جانبنا، هذا كل ما في الامر، لكن فريقي اظهر وجها مختلفا في الشوط الثاني”.

اما ابراهام صاحب هدف التعادل فقال “كانت مباراة صعبة، نحن سعداء بالتعادل لأننا كافحنا طوال المباراة”.

واضاف “يجب تحية يوفنتوس فهو فريق جيد. نحن سعداء لأننا لم نخسر حتى الان”.

وفي مباراة ثانية، عاد تورينو من ارض كريمونيزي بفوز 2-1.

وتعادل سبيتسيا مع ساسوولو بهدفين لكل منهما.