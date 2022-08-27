تركيا تعلن “تحييد” سبعة من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت إن الجيش التركي قام “بتحييد” سبعة من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في عملية في شمال العراق.

وتشن تركيا بانتظام ضربات جوية في العراق المجاور في إطار حملتها على مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك.

وقالت الوزارة على تويتر “عملياتنا ستستمر حتى تحييد آخر إرهابي”. وعادة ما تستخدم كلمة “تحييد” لتعني القتل.

ويشن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984 مما أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص. وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.