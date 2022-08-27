وزارة التعليم العالي

التعليم العالي: قبول 44 طالبا وطالبة من حملة الثانوية الإنجليزية والبكالوريا الدولية في البعثات الخارجية

27 أغسطس، 2022
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أعلنت وزارة التعليم العالي قبول 44 طالبا وطالبة في البعثات الخارجية من حملة شهادة الثانوية الإنجليزية وحمله شهادة البكالوريا الدولية (IB/DP) الصادرة من جنيف للعام الدراسي 2023/2022.

وأكدت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية المتحدث الرسمي للوزارة فاطمة السنان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أهمية التزام جميع المقبولين بالمواعيد التي سترسل لهم لمراجعة الوزارة لضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم للالتحاق بمقار الابتعاث متمنية لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الدراسية القادمة.

المصدر
كونا
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27 أغسطس، 2022
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