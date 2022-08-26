ادارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية الكويتية

الداخلية: نشر الجداول النهائية للناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس

26 أغسطس، 2022
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أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنه “استنادا لنص الفقرة الرابعة من المادة (9 مكررة) من مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والتي تنص على أن”:

“ويفصل نهائية في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها وتعدل جداول الانتخاب وفقا للقرارات النهائية التي تصدر بتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية”.

لذا، فإن إدارة شؤون الانتخابات تقوم بنشر الجداول النهائية للناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس، وتهيب الإدارة بكل ذي شأن الاطلاع على تلك الجداول.

المصدر
وزارة الداخلية
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26 أغسطس، 2022
0 102 دقيقة واحدة

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