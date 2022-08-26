ماكرون يدعو من الجزائر لـ”النظر إلى الماضي بشجاعة”

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة للنظر إلى ماضي فرنسا الاستعماري “بشجاعة” والبحث عن “الحقيقة” بدلاً من “الندم”، في اليوم الثاني من زيارته الرسمية للجزائر التي ساهمت في إعطاء زخم للعلاقات الثنائية.

وخلال زيارة مقبرة سانت أوجين الأوروبية، المقبرة الرئيسية في العاصمة الجزائرية أثناء الاستعمار الفرنسي، وضع ماكرون إكليلا من الزهور تكريما للجنود الذين “سقطوا من أجل فرنسا”، على أنغام النشيد الوطني الفرنسي.

وأمام بوابة المقبرة تطرق للعديد من المواضيع أمام الصحافة، لا سيما ملف الذاكرة الحساس الذي اثار أزمة دبلوماسية خطيرة مع الجزائر الخريف الماضي.

وعند إرساء المصالحة بينهما الخميس، أعلن ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين “للنظر معًا في هذه الفترة التاريخية” من بداية الاستعمار (1830) وحتى نهاية حرب الاستقلال (1962).

وهذه هي المرة الثانية التي يزور فيها إيمانويل ماكرون الجزائر منذ توليه الرئاسة، بعد زيارته الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2017.

وكانت العلاقات الثنائية في ذلك الوقت مع الرئيس الفرنسي الشاب المولود بعد عام 1962 والذي وصف قبل انتخابه الاستعمار الفرنسي بأنه “جريمة ضد الإنسانية”.

لكن العلاقات تدهورت بسرعة بسبب ذاكرات يصعب التوفيق بينها بعد 132 عاما من الاستعمار وحرب طاحنة ورحيل مليون فرنسي من الجزائر في 1962.

والجمعة عاد للقول “في ما يتعلق بمسألة الذاكرة والمسألة الفرنسية الجزائرية، كثيرا ما أسمع دعوات إلى الاختيار بين الفخر والندم” مؤكدا ” أنا أريد الحقيقة والاعتراف وإلا لن نمضي قدما أبدا”.

وحذر الرئيس الفرنسي الشباب الجزائري والإفريقي من “الانجرار” وراء “التلاعب الهائل” الذي تقف وراءه عبر الشبكات الاجتماعية “في الخفاء” قوى تُصوّر فرنسا “عدوا” لبلدانهم، مشيرا إلى تركيا وروسيا والصين.

“حتى منتصف الليل”

كما سُئل ماكرون حول الملف الحسّاس الخاص بالتأشيرات، بعد أن خفضت باريس بنسبة 50% عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر، مشيرة إلى عدم التعاون هذا البلد في استرجاع مواطنيه المطرودين من فرنسا.

وبحث ماكرون خلال اللقاء مع تبون “مطولاً هذا الملف، حتى منتصف ليل ” الخميس الجمعة و”كلفنا به وزراءنا، وبالتالي سيتقدم في الأسابيع والأشهر المقبلة”.

والمطلوب بحسب ماكرون هو “أن نكافح معا الهجرة غير الشرعية” مع اعتماد “مقاربة أكثر مرونة للهجرة الانتقائية، أي أسر مزدوجي الجنسية، إنما كذلك الفنانين والرياضيين ورجال الأعمال والسياسيين الذين يغذون العلاقات الثنائية”.

وبعدما طُلب من ماكرون قبل زيارته الجزائر “عدم التغاضي” عن “انتهاك حقوق الإنسان في البلاد”، أكد أنه تطرق إلى الموضوع مع الرئيس تبون “بقدر كبير من الحرية”.

وقال إنه تحدث عن “حالات نعرفها” ودعا تبون إلى “الشفافية والحريات السياسية واحترامها”، موضحا “أعلم أنه يتجاوب مع (هذه المسائل) وانه متمسك بذلك. وستتم تسوية هذه القضايا مع الاحترام الكامل للسيادة الجزائرية”.