الشرطة البريطانية توقف رجلا على خلفية مقتل طفلة في منزلها بالرصاص

الشرطة البريطانية توقف رجلا على خلفية مقتل طفلة في منزلها بالرصاص

أعلنت الشرطة البريطانية الجمعة أنها أوقفت رجلاً يبلغ 36 عاماً لقتله بالرصاص فتاة في التاسعة من العمر في منزلها بمدينة ليفربول شمال إنكلترا، في حادثة أثارت صدمة في بريطانيا.

ومساء الاثنين، فتحت والدة الطفلة أوليفيا برات كوربيل باب منزلها بعد سماع ضجيج في الشارع.

بعدها اندفع رجل إلى الداخل خلال مطاردته من رجل آخر أطلق النار عشوائياً، فأصاب الأم البالغة 46 عاماً في يدها وقتل الطفلة التي كانت تحتمي خلفها.

وقالت الشرطة المحلية الجمعة “لقد أوقفنا رجلاً يبلغ 36 عاماً يُشتبه في أنه قتل أوليفيا برات-كوربل. كما تم القبض على الرجل المتحدر من منطقة هويتون، على خلفية اتهامين بمحاولة القتل”.

ويأتي هذا التوقيف “بعد عملية شارك فيها ضباط مسلحون” الخميس في منطقة ليفربول. وقد أودع الرجل قيد التحقيق.

وجاءت جريمة القتل هذه بعد 15 عاماً من مقتل فتى يبلغ 11 عاماً بالرصاص في منطقة تبعد كيلومترات عدة، أثناء عودته إلى المنزل بعد لعب كرة القدم.

وأوقف الرجل البالغ 35 عاما والذي أصيب في الهجوم ونُقل إلى المستشفى، لانتهاكه شروط إطلاق سراحه من السجن.

وقد نُقل إلى المستشفى من جانب أصدقائه الذين تركوا الفتاة الصغيرة وراءهم.

وأشادت أسرة أوليفيا الخميس بالضحية، واصفة إياها بأنها “فتاة صغيرة فريدة من نوعها وثرثارة وفضولية”.

وقد دعت عائلتها أي شخص لديه معلومات عن مقتل أوليفيا إلى “التحدث” من أجل “معرفة من سلب طفلتنا منا”.