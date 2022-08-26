إعادة ربط محطة زابوريجيا النووية بشبكة الكهرباء الأوكرانية

أعيد ربط محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها القوات الروسية وتعرضت للقصف، بشبكة الكهرباء الأوكرانية الجمعة بعد قطع التيار عنها بالأمس، وفق ما أفادت شركة “إنرغوأتوم” المشغّلة لأكبر منشأة نووية في أوروبا.

وكشفت “إنرغوأتوم” على “تلغرام” إن “أحد مفاعلات محطة زابوريجيا الذي أوقف بالأمس أعيد ربطه بشبكة الكهرباء اليوم” الجمعة عند الساعة 14,04 (11,04 بتوقيت غرينتش)، مؤكّدة أن أنظمة الأمان تعمل بصورة طبيعية.

وأضاف المشغّل أن المفاعل الذي أعيد ربطه “ينتج الكهرباء لسدّ حاجات أوكرانيا. ويجري العمل حاليا على زيادة قوّة” المفاعل.

وأكدت “إنرغوأتوم” أن “العاملين في محطة زابوريجيا هم حقّا أبطال” يسهرون على “الأمن النووي في أوكرانيا خصوصا وفي أوروبا عموما”.

وأعلنت أوكرانيا الخميس أن المحطة الواقعة في منطقة زابوريجيا في جنوب البلد “فصلت بالكامل” عن شبكة الكهرباء “للمرّة الأولى في تاريخها” إثر تضرّر خطوط كهربائية فيها.

وسيطرت القوات الروسية في آذار/مارس على المحطة التي تضمّ ستة مفاعلات تبلغ طاقة كلّ منها ألف ميغاوات.

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات منذ أسابيع بقصف موقع المحطة، ما أثار مخاوف من حدوث كارثة نووية.

ودعت الأمم المتحدة إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح حول المحطة من أجل ضمان أمنها، والسماح بإرسال بعثة تفتيش دولية.

ونقلت وسائل إعلام الخميس عن مستشارة وزير الطاقة لانا زيركال قولها إنّ بعثة تفتيش تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستصل إلى المحطة “الأسبوع المقبل”.