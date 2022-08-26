القوة البحرية الكويتية تسلم سلاح البحرية الملكي البحريني مسؤولية قيادة قوة الواجب المختلطة

سلمت القوة البحرية الكويتية سلاح البحرية الملكي البحريني مسؤولية قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152) ، خلال حفل مراسم استلام وتسليم قيادة القوة والتي أقيمت يوم الخميس الماضي الموافق 25 أغسطس 2022، بمقر مركز الإسناد البحري الأميركي / بالمنامة.

وذلك برعاية قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الأدميرال / براد كوبر، وبحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان قوة دفاع البحرين ، وآمر القوة البحرية الكويتية العميد الركن بحري / هزاع العلاطي و عدد من كبار القادة العسكريين ممثلي أعضاء قوة الواجب.

جانب من حفل تسليم القيادة

وقد ألقى الأدميرال كلمة ، شكر فيها قائد قوة الواجب العميد الركن بحري / سيف الهملان من القوة البحرية الكويتية والفريق العامل معه على جهوده المبذولة خلال فترة استلامه مسؤولية قيادة قوة الواجب المختلطة متمنيا له التوفيق والنجاح.

والجدير ذكره أن دولة الكويت ممثلة بالقوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل استلمت مسؤولية قيادة قوة الواجب المختلطة لعدد 8 مرات ، وكان أول استلام لمسؤولية قيادتها في عام 2010.

جانب من حفل تسليم القيادة