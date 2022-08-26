من حملة الداخلية

الداخلية: حملات أمنية بمختلف محافظات البلاد لفرض السيطرة الأمنية وبسط مظلة الأمن والأمان

26 أغسطس، 2022
0 50 أقل من دقيقة

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية يوم الخميس الموافق 2022/08/25 القيام بحملات أمنية بمختلف محافظات البلاد وذلك لفرض السيطرة الأمنية وبسط مظلة الأمن والأمان.

وقد أسفرت الحملات عن ضبط عدد (127) شخص بدون اثبات، وعدد (19) شخصا انتهاء إقامة، وعدد (5) أشخاص مخدرات، وعدد (5) مركبة مطلوبة، وعدد (6) مخالفي الإقامة، وعدد (1) تزوير، وتحرير (82) مخالفات مرورية، وعدد (1) خمور.

من حملة الداخلية

هذا وتم حجزهم تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات المختصة اتنخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

من حملة الداخلية

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على أن المؤسسة الأمنية مستمرة في جهودها الأمنية لضبط المخالفين ومحاربة الظواهر السلبية، وتدعو الجميع إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالقوانين وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
26 أغسطس، 2022
0 50 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الصحة: إيقاف موظف بوظيفة إشرافية في قطاع الأدوية عن العمل على ذمة التحقيق

26 أغسطس، 2022

الداخلية: معالجة خروج الحاويات بالشكل الصحيح وعدم خروج أي حاوية إلا بعد تفتيشها من قبل الجهات المعنية

26 أغسطس، 2022

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: الكويت نموذج “مثالي” للحكمة

25 أغسطس، 2022

الشؤون: تأجيل إنتخابات الجمعيات التعاونية حتى 2022/10/23

25 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى