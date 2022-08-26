الداخلية: حملات أمنية بمختلف محافظات البلاد لفرض السيطرة الأمنية وبسط مظلة الأمن والأمان

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية يوم الخميس الموافق 2022/08/25 القيام بحملات أمنية بمختلف محافظات البلاد وذلك لفرض السيطرة الأمنية وبسط مظلة الأمن والأمان.

وقد أسفرت الحملات عن ضبط عدد (127) شخص بدون اثبات، وعدد (19) شخصا انتهاء إقامة، وعدد (5) أشخاص مخدرات، وعدد (5) مركبة مطلوبة، وعدد (6) مخالفي الإقامة، وعدد (1) تزوير، وتحرير (82) مخالفات مرورية، وعدد (1) خمور.

من حملة الداخلية

هذا وتم حجزهم تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات المختصة اتنخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

من حملة الداخلية

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على أن المؤسسة الأمنية مستمرة في جهودها الأمنية لضبط المخالفين ومحاربة الظواهر السلبية، وتدعو الجميع إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالقوانين وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة.