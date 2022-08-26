الداخلية: معالجة خروج الحاويات بالشكل الصحيح وعدم خروج أي حاوية إلا بعد تفتيشها من قبل الجهات المعنية

الداخلية: معالجة خروج الحاويات بالشكل الصحيح وعدم خروج أي حاوية إلا بعد تفتيشها من قبل الجهات المعنية

استمراراً لجولات لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على كافة قطاعات وزارة الداخلية لمتابعة سير العمل والتعرف على المعوقات وإيجاد الحلول لها، قام أمس يرافقه عدد من القيادات الأمنية بزيارة مفاجئة لميناء الشويخ ، وكان في استقباله الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي ومدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد ومدير عام مؤسسة الموانئ بالانابة عيسى الملا.

واستهل الخالد زيارته بتفقد مداخل ومخارج ميناء الشويخ واطلع على آلية العمل داخل جمرك ميناء الشويخ وإجراءات تفتيش الحاويات داخل الميناء.

ووجه إلى العمل على تطبيق الربط الآلي بين وزارة الداخلية والجمارك والموانئ وتعزيز الاجراءات الامنية والجمركية في منافذ وموانئ الكويت ، و معالجة خروج الحاويات بالشكل الصحيح وعدم خروج أي حاوية إلا بعد تفتيشها من قبل الجهات المعنية للسيطرة على محاولات التهريب.

وفي نهاية الجولة ثمن جهود رجال أمن المنافذ وموظفو الإدارة العامة للجمارك على ما يقومون به من جهد كبير في حماية الوطن من كل من تسول له نفسه القيام بأي عمليات تهريب وطالبهم بالمزيد من الحرص واليقظة الدائمة لحماية البلاد من دخول اي ممنوعات او مواد مخدرة.