دوري أبطال أوروبا: بايرن وبرشلونة في مجموعة واحدة نارية تضم إنتر

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عن وقوع بايرن ميونيخ الألماني في مواجهة برشلونة الإسباني الخميس في اسطنبول التي ستكون مسرح المباراة النهائية في 10 حزيران/يونيو 2023.

وبحكم وجود بايرن ميونيخ في المستوى الأول وبرشلونة في الثاني، أسفرت القرعة عن وقوعهما ضمن المجموعة ذاتها وهي الثالثة التي ستكون نارية بوجود إنتر الإيطالي أيضاً، فيما سيكون فيكتوريا بلزن التشيكي الحلقة الأضعف.

وشاءت الصدف أن تضع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل هذا الصيف الى برشلونة، في مواجهة فريقه السابق بايرن الذي تركه بعدما دافع عن ألوانه منذ 2014 وتوج معه هدافاً للدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية.

ويتجدد الموعد بين الفريقين بعدما كانا في المجموعة ذاتها أيضاً الموسم الماضي حين فاز بايرن ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 3-صفر.

وستكون المواجهة إعادة أيضاً لربع نهائي 2019-2020 الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، وحقق حينها النادي البافاري نتيجة تاريخية 8-2 في طريقه الى اللقب السادس في تاريخه على حساب باريس سان جرمان الفرنسي الذي أوقعته القرعة ضمن المجموعة الثامنة بجانب بطل المسابقة مرتين يوفنتوس الإيطالي، ليتواجه بالتالي مع جناحه السابق الأرجنتيني أنخل دي ماريا المنضم حديثاً الى عملاق تورينو.

كما تضم مجموعة النادي الباريسي الحالم باللقب بقيادة الثلاثي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي وبقيادة مدرب جديد هو كريستوف غالتييه، ويوفنتوس كلاً من بطل المسابقة مرتين أيضاً بنفيكا البرتغالي ومكابي حيفا الإسرائيلي.

قرعة دوري أبطال أوروبا

مجموعة سهلة لحامل اللقب

أما بالنسبة لريال مدريد الإسباني المتوج الموسم الماضي بلقبه الرابع عشر في المسابقة على حساب ليفربول الإنكليزي، فيبدو على الورق أمام مهمة سهلة بعدما جاء في المجموعة السادسة بجانب لايبزيغ الألماني وشاختار دانييتسك الأوكراني وسلتيك الاسكتلندي.

وبالنسبة لوصيفه ليفربول، بطل المسابقة 6 مرات آخرها عام 2019، فجاء في المجموعة الأولى بصحبة أياكس أمستردام الهولندي ونابولي الإيطالي ورينجرز الاسكتلندي.

وعلق المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب على القرعة في تصريح لموقع النادي، قائلاً “الأمر الأول الذي يجب قوله هو إننا أمام تحد حقيقي. جميع هذه الأندية تتمتع بالنوعية… بإمكاني القول إنها تملك جميعها فرصة (للحصول على بطاقتي المجموعة الى ثمن النهائي). لكن الأمر الجيد هو أننا نملك أيضاً الفرصة وبالتالي من المنطقي القول إننا نتطلع بفارغ الصبر للتحدي ولاختبار حظوظنا”.

ووقع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز في المجموعة السابعة الى جانب إشبيلية الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وكوبنهاغن الدنماركي.

وعلى غرار ليفاندوفسكي، سيتواجه الهداف النروجي إرلينغ هالاند، المنتقل هذا الصيف الى مانشستر سيتي، مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند الذي يواجه أيضاً لاعبين سابقين في صفوفه يدافعان حالياً عن ألوان بطل الدوري الممتاز وإشبيلية وهما إيلكاي غوندوغان والدنماركي توماس ديلايني.

وعلق مدرب دورتموند إدين ترزيتش على القرعة، قائلاً “نتطلع بفارغ الصبر لهذه المجموعة على الرغم أننا لم نحصل بالتأكيد على أسهل الفرق… لعبنا بشكل جيد ضد سيتي وإشبيلية منذ فترة ليست بالطويلة وكان الأداء متقارباً. كما أن كوبنهاغن، كبطل للدوري الدنماركي، يشكل تحدياً”.

وتابع “في هذه المجموعة سنرى مجدداً لاعبين سابقين في دورتموند مثل هالاند، غوندوغان وديلايني. نتطلع بفارغ الصبر حقاً لرؤيتهم”.

وبعدما توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2011، يأمل ميلان أن يستعيد شيئاً من مكانته القارية التي خولته الفوز بلقب دوري الأبطال سبع مرات، آخرها عام 2007 على حساب ليفربول الذي أسقط الفريق الإيطالي في نهائي 2005 الشهير على مسرح نهائي الموسم الحالي ملعب “أتاتورك أولمبياك ستاديوم” بركلات الترجيح بعدما كان الفريق الإنكليزي متخلفاً في الشوط الأول بثلاثية نظيفة، قبل أن يعود ستيفن جيرارد ورفاقه من بعيد لإدراك التعادل 3-3.

ووقع الفريق اللومباردي في المجموعة الخامسة بجانب تشلسي الإنكليزي وريد بول سالزبورغ النمسوي ودينامو زغرب الكرواتي، فيما تضم المجموعة الرابعة بطل “يوروبا ليغ” أينتراخت فرانكفورت الألماني وتوتنهام الإنكليزي وصيف 2019 وسبورتينغ البرتغالي ومرسيليا الذي يبقى حتى الآن الفريق الفرنسي الوحيد الفائز بلقب المسابقة عام 1993 على حساب ميلان.

ويتجدد الموعد للموسم الثاني توالياً بين بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني اللذين وقعا في المجموعة الثانية بجانب باير ليفركوزن الألماني المتعثر جداً محلياً وبطل بلجيكا كلوب بروج.

ونظراً لإقامة مونديال قطر في فصل الشتاء، سيكون برنامج دور المجموعات مضغوطاً حيث تقام المراحل الست على مدى شهرين، إذ أجبرت إقامة كأس العالم في الفترة من 20 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر الاتحاد الاوروبي على إجراء كل المباريات في غضون تسعة أسابيع بدءاً من 6 أيلول/سبتمبر.

قرعة دوري أبطال أوروبا