العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

خادم الحرمين يوجه باستثمار مليار دولار في باكستان

25 أغسطس، 2022
0 7 أقل من دقيقة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باستثمار مبلغ مليار دولار في باكستان، تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد باكستان وشعبها.

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اليوم (الخميس)، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، حيث أبلغه بتوجيه خادم الحرمين، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر
وكالات
الوسوم
25 أغسطس، 2022
0 7 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

إيران تعلن تلقي رد الولايات المتحدة على مقترح إحياء الاتفاق النووي

24 أغسطس، 2022

السعودية تنقل أصول وزارة الصحة لشركة الصحة القابضة

24 أغسطس، 2022

إيران تنفي أي صلة لها بأهداف قصفتها أمريكا في سوريا

24 أغسطس، 2022

لافروف: تنفيذ عملية عسكرية تركية جديدة في سوريا سيكون “غير مقبول”

23 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى