خادم الحرمين يوجه باستثمار مليار دولار في باكستان

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باستثمار مبلغ مليار دولار في باكستان، تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد باكستان وشعبها.

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اليوم (الخميس)، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، حيث أبلغه بتوجيه خادم الحرمين، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.