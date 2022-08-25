قمح

الهند تقرر فرض قيود على تصدير دقيق القمح للحد من ارتفاع الاسعار

25 أغسطس، 2022
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قالت الحكومة الهندية في بيان لها بعد انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الخميس، إنها ستفرض قيودا على تصدير شحنات دقيق القمح، لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار في ثاني أكبر دولة مستخدمة للحبوب في العالم.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للانباء اليوم الخميس عن البيان القول إن “الموافقة ستسمح الآن بفرض قيود على تصدير دقيق القمح، مما سيضمن الحد من ارتفاع أسعاره ويضمن الأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع”.

جدير بالذكر أن شركات شحن دقيق القمح في الهند تحتاج إلى الحصول على موافقات حكومية من أجل تصديره.

وقد أدى ارتفاع الطلب على دقيق القمح في السوق العالمية إلى زيادة كبيرة في الأسعار المحلية.

المصدر
بلومبرج
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25 أغسطس، 2022
0 11 أقل من دقيقة

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