سفير دولة الكويت الجديد لدى النمسا طلال الفصام يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لدى الأمم المتحدة بفيينا

سفير الكويت بالنمسا يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لدى الأمم المتحدة بفيينا

25 أغسطس، 2022
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قدم سفير دولة الكويت الجديد لدى النمسا طلال الفصام اليوم الخميس أوراق اعتماده مندوبا دائما لدولة الكويت لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في فيينا.

ونقلت سفارة دولة الكويت في فيينا في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه عن السفير الفصام إشادته خلال اللقاء مع نائب المدير العام بالأمم المتحدة دينيس تشايتشاوليت بدور المنظمة الدولية وأجهزتها كافة في تقدم الشعوب ونمائها لاسيما مكاتب الامم المتحدة الفنية كمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة القانون التجاري.

كما جدد السفير الفصام دعم دولة الكويت للمنظمة الدولية وحرصها على العمل على توثيق التعاون والشراكة القائمة بين الكويت والأمم المتحدة في فيينا.

المصدر
كونا
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25 أغسطس، 2022
0 22 أقل من دقيقة

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