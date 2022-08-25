الإحصاء: ارتفاع التضخم في الكويت 4.24 بالمئة في يوليو الماضي على أساس سنوي

الإحصاء: ارتفاع التضخم في الكويت 4.24 بالمئة في يوليو الماضي على أساس سنوي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاءارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 24ر4 في المئة في شهر يوليو الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 08ر0 في المئة في يوليو الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار عدد من المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 75ر7 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2021 بينما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بحوالي 07ر0 في المئة.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 59ر5 في المئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 17ر2 في المئة فيما ارتفع معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 86ر1 في المئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 13ر2 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة30ر4 في المئة في يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 03ر2 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 51ر3 في المئة في حين قفزت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 05ر19 في المئة.

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في يوليو الماضي بنسبة 67ر2 في المئة في حين انخفضت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 86ر2 في المئة.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.