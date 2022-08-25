سمو رئيس مجلس الوزراء: الاعتماد في المرحلة المقبلة على الكفاءات من الشباب الكويتي والعنصر النسائي لدفع عجلة التنمية

سمو رئيس مجلس الوزراء: الاعتماد في المرحلة المقبلة على الكفاءات من الشباب الكويتي والعنصر النسائي لدفع عجلة التنمية

استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم كلا من معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ومعالي محافظ البنك المركزي باسل أحمد الهارون والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم سليمان الغنيمان ونائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عماد محمود النقيب.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الاقتصادية التي تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة للدولة ورؤيتها الطموحة.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاعتماد في المرحلة المقبلة على الكفاءات من الشباب الكويتي إضافة الى العنصر النسائي وتمكينهم لأخذ زمام المبادرة في دفع عجلة التنمية تجسيدا لرؤية البلاد التنموية واستثمار طاقاتهم لصنع مستقبل أفضل.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل.