من الاستقبال

رئيس الأركان العامة للجيش يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت والوفد المرافق لها

25 أغسطس، 2022
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استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح بمبنى رئاسة الأركان العامة للجيش صباح اليوم سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى دولة الكويت بليندا لويس والوفد المرافق لها .

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، مشيداً سعادته بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .

حضر اللقاء مدير الخطط المشتركة العميد الركن فواز خضيرالحربي و مساعد آمر القوة البحرية العميد الركن بحري محمد خلف العيد والملحق العسكري البريطاني لدى دولة الكويت العقيد بحري بول مولفيني .

المصدر
رئاسة الأركان
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25 أغسطس، 2022
0 44 أقل من دقيقة

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