رئيس الأركان العامة للجيش يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت والوفد المرافق لها

رئيس الأركان العامة للجيش يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت والوفد المرافق لها

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح بمبنى رئاسة الأركان العامة للجيش صباح اليوم سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى دولة الكويت بليندا لويس والوفد المرافق لها .

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، مشيداً سعادته بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .

حضر اللقاء مدير الخطط المشتركة العميد الركن فواز خضيرالحربي و مساعد آمر القوة البحرية العميد الركن بحري محمد خلف العيد والملحق العسكري البريطاني لدى دولة الكويت العقيد بحري بول مولفيني .