مركز العجيري العلمي

مركز العجيري العلمي: الأحد المقبل أول أيام شهر صفر

25 أغسطس، 2022
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قال مركز العجيري العلمي إن أول أيام شهر صفر هذا العام سيكون يوم الأحد المقبل وفق حسابات المركز الفلكية وتوقيت وموقع دولة الكويت الجغرافي.

وأضاف المركز في بيان له اليوم الخميس أن الهلال يولد بعد غد السبت الساعة 11:18 صباحا وتغرب الشمس الساعة 6:16 مساء ويغرب القمر في اليوم ذاته الساعة 6:39 مساء ويمكث القمر مدة 23 دقيقة بعد غروب الشمس.

وأوضح أنه بغروب القمر السبت المقبل بعد غروب الشمس يتحقق شرط دخول الشهر القمري وفق معيار العجيري العام والمعاييرالعلمية الفلكية الدولية المعتمدة وعليه يصبح يوم الأحد الموافق 28 الجاري أول أيام شهر صفر لعام 1444 هجري والشهر الثاني من السنة الهجرية.

المصدر
كونا
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25 أغسطس، 2022
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