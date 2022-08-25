وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون: تشكيل لجنة لبحث ودراسة سبل توطين العمل الخيري داخل الكويت

25 أغسطس، 2022
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بحث وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان اليوم الخميس مع أعضاء اللجنة المشتركة لتنظيم وتطوير العمل الخيري جهود دعم العمل الخيري ووضع الآليات لضمان توجيه إلى داخل الكويت.

وقالت (الشؤون) في بيان صحفي إن الاجتماع أسفر عن تشكيل لجنة لبحث ودراسة سبل توطين العمل الخيري داخل الكويت وتنسيق الجهود في هذا الاتجاه بما يعود بالنفع على جميع الفئات المستحقة في البلاد.

وأضافت أن الوزير الشريعان سيترأس اجتماعات اللجنة التي ستعقد دوريا وبشكل شهري وتضم في عضويتها ثلاثة ممثلين عن الجمعيات الخيرية وممثلين عن وزارة الشؤون.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على ميكنة العمل الخيري والإفصاح عن البيانات المالية تماشيا مع سياسة الدولة في تطبيق مبدأ الشفافية.

المصدر
كونا
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25 أغسطس، 2022
0 18 أقل من دقيقة

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