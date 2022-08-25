الأرصاد الجوية: ارتفاع الرطوبة النسبية وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يشهد طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع ارتفاع الرطوبة النسبية وظهور بعض السحب العالية مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر هذه الفترة بمرحلة انتقالية مع تذبذب في الأنظمة الجوية المؤثرة على المنطقة تمد المنطقة بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا الى رطبة أحيانا خاصة على المناطق الساحلية وتكون الرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه وأحيانا تتحول الى جنوبية شرقية.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و5 أقدام.

وعن الطقس غدا ليلا أفاد بأنه يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون حارا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لرذاذ على بعض المناطق ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و44 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و32 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.