صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الأوروغواي بالعيد الوطني

25 أغسطس، 2022
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس لاكالي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الأوروغواي وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس لاكالي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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25 أغسطس، 2022
0 11 أقل من دقيقة

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