البلدية: إغلاق سرداب لتصنيع الخمور بالمهبولة

في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام البلدية المهندس.أحمد المنفوحي و بالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات للكشف على السراديب المستغلة تجاريا كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير الغرض المرخص من أجلة لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات،

وفي إطار تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في البلدية قام الفريق الرقابي بإدارتي التدقيق والمتابعة الهندسية والتدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية حولي برصد سراديب مخالفة بمنطقة حولي يتم استخدامهم في غير الأغراض المرخصة من أجلها.

من حملة البلدية

وفي هذا السياق كشف مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي م. مبارك العجمي بأن الفريق الرقابي قام بعمل جولات تفتيشية على مدى 3 أسابيع منذ انطلاق الحملة تفعيلا للتعميم الإداري رقم 25/2022 بشأن منع استغلال السراديب في غير الغرض المخصص له في العقارات الاستثمارية حيث تم رصد 58 سرداب مستغل كمخازن فضلا عن توجيه إنذار لمخالفة أنظمة البناء وعمل بلوك احترازي لـ 30 عقار إلى جانب منح مهلة لإخلاء 8 سراديب من قبل أصحابها طواعية وجاري استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية لــ 20 عقار مخالف.

وبدوره أوضح مراقب المحلات والإعلانات بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بدر البسيس إن الفريق الرقابي قام بتكثيف جولاته التفتيشية بالتعاون مع إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية والجهات الحكومية المختصة بالكشف على السراديب المخالفة حيث تم تحرير مخالفتين بمنطقتي حولي والسالمية.

وأشار إلى أن الفرق الرقابية ستواصل رصدها لكل السراديب المخالفة في كافة مناطق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

من حملة البلدية

ومن جانب أخر وفي نفس السياق كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت بأنه وفي إطار تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في البلدية قام الفريق الرقابي بفرع بلدية الأحمدي برصد سرداب مخالف بمنطقة المهبولة يتم استخدامه في غير الغرض المرخص من أجله .

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي سعد الشيبه بأن الفريق الرقابي قام برصد مخزن مخالف يتم استخدامه في غير الغرض المرخص من أجله وبمداهمته تبين بأن المخزن تم تأجيره منذ شهر ويحتوي على مواد يتم استخدامها في تصنيع خمور وقام العاملان به بالفرار.

وتابع الشيبة قائلا بأن الفريق الرقابي قام على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخزن بإغلاقه وتحرير مخالفة لصاحب العقار وتحريز محتوياته وإبلاغ وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار.