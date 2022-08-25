أعلنت شركة بوما وشركة كوكاكولا® عن تعاوناً مميزاً يحيي الحنين إلى الماضي احتفاءً بالتراث الخاص لكلتا العلامتين التجاريتين عن طريق إطلاق مجموعة من من الأحذية والملابس تم طرحها في دولة الكويت.

تشمل المجموعة تصاميم بوما الكلاسيكية الأنيقة، والحذاء الرياضي Slipstream الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، والذي أعيد تصميمه بتفاصيل متطورة، ولمسات عصرية بسيطة بدرجات ألوان رائعة، وخطوط كلاسيكية يظهر شعار كوكاكولا على قطع مختارة.

تتميز مجموعة الأحذية بلمسات مميزة وأنيقة مثل ملصقات منسوجة تحمل شعار العلامة التجارية المشتركة، وبطاقة تعريف المنتج.

يتضمن الإطلاق مجموعة من القطع الأساسية في خزانة الملابس والتي صممت بتوقيع من العلامة التجارية المشتركة، مثل السترات المزودة بغطاء الرأس والسراويل القصيرة، فضلاً عن مجموعة من القمصان قصيرة الكم المطبوع عليها رسومات جرافيكية، إضافةً إلى قطع متفردة ذات خطوط عريضة مقصوصة ومخيطة مثل قمصان بولو Relaxed. ونتيجةً لذلك، يركز إطلاق المجموعة الأولى على الحذاء الرياضي Slipstream، وهو حذاء كلاسيكي مستوحى من البساطة التي تميزت بها ساحات الملاعب الرياضية في الثمانينيات حتى يومنا هذا.

بوما وكوكاكولا يعلنان عن تعاون عالمي مشترك

تحتوي المجموعة الثانية، والتي ستكون متاحة في أواخر هذا العام، العديد من الملابس بتصاميم جديدة، إضافةً إلى مجموعة مختارة من الأحذية الرياضية على نطاق أوسع بما في ذلك قطعتان أنيقتان من الحذاء الرياضي Rider FV، أول حذاء ركض من شركة بوما، أعيد تصميمه لعام 2022 ليجمع بين التفاصيل الكلاسيكية الأنيقة وعناصر التصميم الحديثة. وقد تميزت بوما أيضاً بأحذية Suede اللافتة للأنظار والتي أعيد ابتكارها لتتوافق مع العلامة التجارية المتفردة كوكاكولا، إلى جانب طرح نعال Wilo القطعة المثلى للاستمتاع بالاحتفال في حمام السباحة.

معلومات حول الحملة

تعود بك الحملة الدعائية التي تشهد تعاون شركة بوما مع شركة كوكاكولا التي تنضح بمنتجات أمريكانا، بالزمن إلى الوراء لتغيير اأثناء تناولك الطعام في أحد المطاعم الكلاسيكية على الطريق السريع 66 المزينة بالملصقات الجدارية الورقية وساعات الحائط وغيرها من التفاصيل الأخرى التي تميزت بها فترة العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، فضلاً عن المكان المتفرد الذي يشعرك بأجواء الحنين إلى الماضي الذي يتمثل في هذا التعاون.

لإضفاء لمسة محلية على الحملة الدعائية، تأخذك بوما في جولة سريعة للتعرف على مصنع كوكاكولا في إمارة العين، مع مجموعة من المواهب المحلية المفعمة بالحيوية والنشاط، والتي تضم فناناً صاعداً وصحفياً مبتدئاً ومنسق أغاني قد شقوا طريقهم في البداية عبر أجواء المصنع المليئة بالصخب إلى مستودعات مليئة بمشروبات كوكاكولا.

تتوفر إحدى المجموعات الأولى المقرر طرحها في إطار التعاون بين بوما وشركة كوكاكولا حالياً عبر الموقع الإلكتروني: PUMA.com ومتاجر البيع بالتجزئة المختارة. بينما سيتم طرح المجموعة الثانية لاحقاً خلال عام 2022، زوروا مواقعنا الإلكترونية: @PUMAME و@Cocacolame لمعرفة المزيد.