كنترول وليد الجاسم

كنترول وليد الجاسم .. أول برامج الراي الانتخابية ينطلق غداً .. والسعيدي ومولانا والجاسم ضيوف دائمين

24 أغسطس، 2022
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تُطلق «الراي» يوم الخميس في التاسعة مساء، برنامج «الكنترول»… أول برامجها في السباق الانتخابي لمجلس الأمة.

وسيتناول البرنامج، على مدار 34 حلقة فرص المرشحين، وتركيبة الدوائر وقوة المرشحين فيها وتوزيع الناخبين في ظل التعديلات التي طرأت على آلية التصويت بالبطاقة المدنية.

«الكنترول» من إنتاج شركة «The Vision»، ورئيس فريق إعداد البرنامج عثمان العثمان، ومن تقديم الزميل وليد الجاسم، فيما سيكون كل من المحللين السياسيين صلاح الجاسم، والدكتور عبدالرزاق الشايجي، والدكتور صالح السعيدي ضيوفاً دائمين على البرنامج.

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24 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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