روسيا تخفق في منع زيلينسكي من إلقاء كلمة أمام مجلس الأمن الدولي

روسيا تخفق في منع زيلينسكي من إلقاء كلمة أمام مجلس الأمن الدولي

أخفقت موسكو في محاولتها لمنع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من إلقاء كلمة أمام مجلس الأمن الدولي.

ولم تتمكن موسكو اليوم الأربعاء من حشد الدعم اللازم في مجلس الأمن، أقوى أجهزة الأمم المتحدة، لمنع رسالة زيلينسكي عبر الفيديو، حيث أيد 13 عضوا من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر أن يلقي زيلينسكي كلمته.

وأسس سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اعتراضه على أن زيلينسكي يجب أن يحضر شخصيا، بدلا من الظهور في مقطع فيديو، قائلا إنه كان بإمكانه السفر إلى نيويورك لحضور اجتماع المجلس.