نزول حاد لمخزونات الخام والبنزين الأميركية

مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ يناير 1985

24 أغسطس، 2022
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الت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بأكثر من ثمانية ملايين برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 453.07 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 1985 .

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أيضا أن إنتاج النفط الأمريكي تراجع 100 ألف برميل يوميا إلى 12 مليون برميل يوميا.

وهبطت صادرات الخام الأسبوع الماضي إلى 4.2 مليون برميل يوميا بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 5 ملايين برميل يوميا في الأسبوع السابق.

المصدر
أ ف ب
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24 أغسطس، 2022
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