دولة الكويت تشارك ببرنامج ثقافي مميز ومتنوع خلال معرض عمان الدولي للكتاب

تشارك دولة الكويت ببرنامج ثقافي مميز ومتنوع بمعرض عمان الدولي للكتاب الذي اختيرت ضيفة شرف لدورته الجديدة التي تنطلق في الأول من سبتمبر المقبل وتستمر عشرة أيام.

وقال سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن الكويت ستشارك في المعرض بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.

وأضاف أن مشاركة دولة الكويت بالمعرض باعتبارها ضيف شرف تجسد الاهتمام الكويتي الكبير بالثقافة ومدى الارتباط التاريخي للثقافة في تشكيل الصورة البارزة للكويت التي تعتبر حاضنة تاريخية لكل نشاط ثقافي وانعكاس هذا الاهتمام على دعم قضايانا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ومن جانبها استعرضت وزيرة الثقافة الاردنية هيفاء النجار خلال مؤتمر صحفي بحضور ممثل سفارة دولة الكويت مشعل المطيري الفعاليات الثقافة المصاحبة لمعرض عمان الدولي للكتاب الذي يقيمه اتحاد الناشرين الاردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة الاردنية.

وقالت النجار إن الفعاليات تشمل ندوة ثقافية حول (المشهد الثقافي العربي) يشارك فيها بجانبها الوزير المطيري ووزير الثقافة الفلسطيني عاطف ابو سيف ووزيرة الثقافية المصرية نيفين الكيلاني.

وأضافت أن المعرض يشمل برنامجا ثقافيا كويتيا يتضمن ندوة كويتية بعنوان (القدس في عيون الكويت) يحاضر فيها الكويتيان فهد الهندال وعيسى دشتي.

وأوضحت أن الندوة تنقسم إلى جزأين الأول بعنوان (القدس في الرواية الكويتية) والآخر عبارة عن معرض بعنوان (بريد الكويت وفلسطين – معرض طوابع وصور) يوثق الدعم الكويتي للقضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الفعاليات الثقافية الكويتية تشمل أيضا ندوة بعنوان (مجلة العربي ودورها في صياغة المشهد الثقافي العربي) يحاضر فيها رئيس تحرير المجلة ابراهيم المليفي بالإضافة الى ندوة لليافعين ضمن البرنامج الثقافي الكويتي بعنوان (الاسطرلاب الفلكي الصغير) وقراءات قصصية لليافعين.

كما يشمل البرنامج الثقافي الكويتي ندوة حول الدراما الكويتية يحاضر فيها الكويتيان الدكتور فيصل القحطاني والفنان محمد المنصور بالإضافة إلى ندوة أدبية تشارك فيها الروائية الكويتية بثينة العيسى بعنوان (الكتابة وتجربة الكتابة.. الرواية الأخيرة نموذجا).

وقالت الوزيرة الاردنية ان دولة الكويت تحل في المعرض ضيف شرف بمشاركة وفد رسمي رفيع المستوى وبحضور عدد من الادباء والروائيين والباحثين الكويتيين وبرنامج ثقافي مميز ومتنوع ما بين الندوات وامسيات فنية وموسيقية ومعرض صور.

وأكدت أن اختيار الكويت يعكس عمق العلاقات الاخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وبهدف تعزيز العلاقات الثقافية ولإعطاء جمهور معرض عمان الدولي للكتاب فرصة الاطلاع على الجهود الثقافية للبلد الشقيق وعلى تجارب ادبية متميزة في العمل الابداعي وابرز المشروعات الرائدة التي تعمل عليها دولة الكويت والتي تتميز في رسالتها الثقافية للامة العربية وللانسان العربي.

من جانبه قال رئيس اتحاد الناشرين الاردنيين ومدير المعرض جبر ابو فارس إن الدورة ال21 للمعرض التي تقام هذا العام تشهد إقبالا كبيرا من دور النشر للمشاركة حيث تمت الموافقة ل400 دار نشر محلية وعربية ودولية.