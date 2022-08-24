العلم السعودي

السعودية تنقل أصول وزارة الصحة لشركة الصحة القابضة

خطوة ضمن برنامج التحول لتعزيز جودة الخدمات الصحية العامة

24 أغسطس، 2022
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اعتمد مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء 23 أغسطس نقل ملكية الأصول ذات العلاقة بالخدمات الصحية من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة. وتضمن القرار نقل كافة الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة حالياً، إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.

شركة الصحة القابضة

جدير بالذكر أن شركة الصحة القابضة هي شركة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء في يونيو الماضي بهدف الإشراف على التجمعات الصحية التي تقدم خدمات الرعاية المباشرة للمستفيدين في كافة أنحاء البلاد. وتحل الشركة محل الوزارة في مجال تقديم الخدمة، بينما يقتصر دور وزارة الصحة على الإشراف وتنظيم القطاع الصحي.

وتضم شركة الصحة القابضة خمس شركات تابعة متوزعة في الناطقات الجغرافية المختلفة، وتتولى هذه الشركات الإشراف على التجمعات الصحية، لحين استقلال التجمعات بشكل كامل وتحولها إلى منظمات رعاية متكاملة.

المصدر
بيان صحفي
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24 أغسطس، 2022
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