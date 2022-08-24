صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأوكراني بمناسبة العيد الوطني لبلاده

24 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولأوكرانيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
24 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

24 أغسطس، 2022

الشريعان يصدر قرارا بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني متضمنا طرح فرص استثمارية في التعاونيات

24 أغسطس، 2022

سمو ولي العهد: دولة الكويت رسخت مكانة دبلوماسية راقية وحازت ثقة المجتمع الدولي في دورها المحوري

24 أغسطس، 2022

وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس سبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني

24 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى