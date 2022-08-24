سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر السيف اليوم معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل وسعادة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح وسعادة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر وسعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز سعود الجارالله.