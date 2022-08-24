الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر بولاية تكساس الأميركية

أتاح جفاف أحد الأنهر في تكساس اكتشاف آثار أقدام في قاعه كان الماء يخفيها سابقاً وتعود لديناصورات عاشت على الأرجح قبل نحو 113 مليون سنة، على ما أفادت الثلاثاء مسؤولة في متنزه في هذه الولاية الأميركية.

وكانت هذه الآثار العميقة مطمورة سابقاً ومليئة بالرواسب ومغمورة بالماء، مما ساهم في حفظها.

وأوضحت المسؤولة في إدارة المتنزهات والحياة البرية في تكساس ستيفاني ساليناس غارسيا أن “ظروف الجفاف الحاد هذا الصيف أدت إلى تجفيف النهر تماماً في معظم الأماكن، مما كشف عن آثار جديدة في المتنزه”.

وأفرحَ هذا الاكتشاف العاملين في هذا المتنزه الواقع بالقرب من مدينة دالاس ويحمل تسمية “وادي الديناصورات” (Dinosaur Valley) نظراً إلى وجود عدد كبير من آثار الديناصورات فيه.

وقد يكون الاكتشاف الجديد أحد أطول سلاسل آثار أقدام الديناصورات في العالم ، وفقًا لتعليق أرفقه المتنزه بهذه الصور التي نشرها عبر الشبكات الاجتماعية، وبدا فيها متطوعون يعملون على تنظيفها لكي تظهر بوضوح أكبر.

وشرحت ستيفاني ساليناس غارسيا أن “معظم الآثار التي اكتُشِفَت أخيراً في مواقع مختلفة من النهر في الحديقة تعود إلى ديناصور من نوع أكروكانثوصور”، وهو من وحشيات الأرجل ويمكن أن يبلغ طوله خمسة أمتار ووزنه سبعة أطنان.

وتعود آثار أخرى إلى ديناصورات من نوع سوروبوسيدون التي يمكن أن يصل طولها برقبتها الطويلة إلى 18 متراً ووزنها إلى 44 طناً عند بلوغها.

واشارت غارسيا إلى أن “تاريخ آثار الديناصورات في المتنزه يعود إلى 113 مليون سنة”.

وافتتح المتنزه عام 1972 لحماية هذه الآثار القديمة، بحسب ما جاء في موقعه الإلكتروني.

لكن المهتمين لن يتمكنوا من الاطلاع لفترة طويلة على الآثار الجديدة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، إذ ستغمرها المياه مجدداً قريباً عند بدء هطول المطر.