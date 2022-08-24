بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 58.4 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 4ر58 نقطة ليبلغ مستوى 87ر7807 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 74ر0 في المئة.

وتم تداول 19ر298 مليون سهم عبر 15419 صفقة نقدية بقيمة 5ر85 مليون دينار (نحو 259 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر41 نقطة ليبلغ مستوى 94ر5852 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 71ر0 في المئة من خلال تداول 4ر173 مليون سهم عبر 5590 صفقة نقدية بقيمة 5ر12 مليون دينار (نحو 8ر37 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر66 نقطة ليبلغ مستوى 14ر8741 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 75ر0 في المئة من خلال تداول 7ر124 مليون سهم عبر 9829 صفقة بقيمة 9ر72 مليون دينار (نحو 8ر220 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 2ر16 نقطة ليبلغ مستوى 89ر6129 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 في المئة من خلال تداول 2ر139 مليون سهم عبر 4139 صفقة نقدية بقيمة 14ر11 مليون دينار (نحو 7ر33 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (صكوك) و(رمال) و(الأنظمة) و(منشآت) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(خليج ب) و(صناعات) و(وطني) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (بتروجلف) و(كميفك) و(تحصيلات) و(حيات كوم) من الأكثر انخفاضا.