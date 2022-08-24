وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس سبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس سبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني

التقى وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مع رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود صباح اليوم الأربعاء وبحضور رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس م. منيب المصري بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى دولة الكويت.

وتناول اللقاء التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية والوضع القائم في القدس وسبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وتمكينه من مواجهة المعاناة الإنسانية التي يمر بها.

وزير الخارجية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح يلتقي صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود