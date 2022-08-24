سمو ولي العهد يتسلم الحجة الوقفية الخاصة بوقف الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في القدس

سمو ولي العهد يتسلم الحجة الوقفية الخاصة بوقف الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في القدس وتقرير البرنامج الخيري

24 أغسطس، 2022
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استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب رشيد المصري والوفد المرافق.

سمو ولي العهد يتسلم الحجة الوقفية الخاصة بوقف الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في القدس

حيث سلموا سموه حفظه الله الحجة الوقفية الخاصة بوقف سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في مدينة القدس والتقرير السنوي لبرنامج الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الخيري.

وقد حضر المقابلة كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد.

المصدر
كونا
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24 أغسطس، 2022
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