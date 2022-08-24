قوة الإطفاء العام

قوة الإطفاء العام: حريق مجمع 360 سببه تماس كهربائي

24 أغسطس، 2022
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أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق التحقيق التابعة لإدارة تحقيقات الحوادث قد انتهت من إجراءات المعاينة الفنية والتحقيق مع شهود الواقعة في حادث الحريق الذي اندلع بجزء من التكسية الخارجية في مبنى مجمع 360 من جهة التوسعة الجديدة المكون من سردابين وأرضي ودورين وذلك مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 2022/08/23.

وقد تبين أثناء المعاينة بأن منطقة بداية الحريق في منور الخدمات المشيد خارجياً بالصفائح المعدنية «الكوبوند» ومواد عازلة وتحديداً في مستوى الدور الأول وانتقال الضرر تدريجياً لجزء من التكسية الخارجية للمبنى من جراء الحريق، وبعد إتمام المعاينة الفنية فقد تم العثور على تمديدات كهربائية ممتدة للوحة اعلانات خارجية تابعة لإحدى الشركات حيث تم فحص تلك الأسلاك الكهربائية وتم العثور على أثر تماس كهربائي.

هذا ولم تعثر فرق التحقيق على مايدل بأن الحريق ناتج عن عمد.

المصدر
قوة الإطفاء
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24 أغسطس، 2022
0 13 دقيقة واحدة

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