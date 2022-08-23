الداخلية تصدر تعليمات إلى شركات ومكاتب سائقي الأجرة الجوالة و تحت الطلب

الداخلية تصدر تعليمات إلى شركات ومكاتب سائقي الأجرة الجوالة و تحت الطلب

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وفـي إطـار حرص واهتمام القيادة الأمنية العليا بوزارة الداخلية بكل ما يساهم في تحسين خدمة نقل سائقي الأجرة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وبما يضمن سلامتهم وسلامة قائدي المركبات ، وتيسير الحركة المرورية على الطرق أصدرت الإدارة العامـة للمـرور تعليمـات إلـى شـركات ومكاتـب الأجـرة الجوالة والأجرة تحت الطلب وهي كالتالي :

وضع تصريح مركبة الأجرة الجوالة وتحت الطلب باللغة العربية والإنجليزية بمكان واضح خلـف مقعد السائق.على الجهتين . تكـون بيانات الشركة ومركبـة الأجـرة الجوالة وتحـت الطلـب ورقـم هـاتـف السائق مـن ضمـن البيانات . تشغيل عداد مركبة الأجرة الجوالة وتحت الطلب . إضاءة العلامة في حالة عدم وجود ركاب . التزام سائقي الأجرة تحت الطلب بعدم تحميل الركاب من الشارع . التزام سائقي الأجرة الجوالة والأجرة تحت الطلب بعدم تحميل الركاب مـن مطار الكويت الدولي . التزام سائقي الأجرة الجوالة بعـدم تحميـل الـركـاب مـن الطـرق السريعة أو الطرق الرئيسية . التـزام سائقي الأجـرة بجميع أنواعهـا لنقـل الـركاب فقـط ولا يجـوز نقـل الأشياء أو المأكولات .

وأكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة التزام سائقي الأجرة بهذه التعليمات ، وأنه سيتم محاسبة أي سائق أجرة يخالف التعليمات وقانون المرور .