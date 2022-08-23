من عمليات الإطفاء

قوة الإطفاء: السيطرة على حريق اندلع في جزء من تكسية مجمع 360 جهة التوسعة الجديدة

23 أغسطس، 2022
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ذكرت ادارة العالاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام عن تمكن فرق الإطفاء من السيطرة على حريق اندلع في جزء من تكسية مجمع 360 التوسعة الجديدة عصر اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الإدارة بأن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز صبحان والفروانية ومشرف والاسناد وقد تم اخلاء جزء مجدود من المجمع احترازيا وسيعود المجمع إلى استقبال مرتاديه.

وأضافت الإدارة أن عمليات التفتيش تجري حاليا لمعرفة أسباب الحريق الذي سيعلن عنه لاحقا.

وحضر إلى موقع الحادث لتفقد أثاء الحريق رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد ونائب رئيس قطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر.

المصدر
قوة الإطفاء
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23 أغسطس، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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