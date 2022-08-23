حضانة Portage لذوي الاحتياجات الخاصة توقع اتفاقية مع شركة Bounce الرائدة في الخدمات الرقمية لإدارة الحضانات والتواصل

أعلنت Bounce الشركة الرائدة في مجال إدارة الحضانات و مراكز التعليم المبكر في الشرق الأوسط أنه تم اختيار تطبيقاتها من قبل حضانةPortage لذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت . حيث ستقوم Bounce بتقديم خدمات رقمية لمساعدة Portage في إدارة مهامها الإدارية اليومية وذلك من خلال تسجيل الحضور والغياب، إعداد التقارير، متابعة الأمور المالية، التنسيق بين موظفي الحضانة، والتواصل مع أولياء الأمور.

تأسست حضانةPortage في 2015 وتعتبر من المراكز الرائدة والمختصة برعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة و تعزيز متطلبات التعليم الأساسي لديهم. تشرف Portage حالياً على تعليم أكثر من 100 طفل من خلال مركزين مختصين في دولة الكويت.

تقول نور بودي، المؤسِّسَة والرئيسة التنفيذية لشركة Bounce: “هدفنا في Bounce هو تقديم خدمات متطورة تدعم الحضانات و مراكز التعليم المبكر وذلك من خلال خدماتنا الرقمية للإدارة والتواصل. لقد تمكن العديد من عملائنا من تقليل عدد الساعات التي يقضونها بمتابعة الأنشطة التشغيلية والإدارية بنسبة 60-70%. تمتلك Bounce قاعدة كبيرة من الحضانات و مراكز التعليم المبكر في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.”

وأضافت بودي “نحن سعيدون بشراكتنا مع Portage حيث يعتبر هذا التعاون الأول من نوعه ل Bounceمع حضانة مختصة بذوي الاحتياجات الخاصة. سنقوم بتزويد Portage بخدمات تمكنهم من التركيز على تعليم ورعاية طلابهم بدلاً من قضاء الوقت في المهام الإدارية المتكررة و التي تستغرق الكثير من الوقت. كما يسعدنا أيضًا خدمة أولياء أمور الأطفال، فباستخدام منصة Bounce سيستطيع أولياء الأمور من الإطلاع مباشرة على التقدم الذي يحرزه أطفالهم، وسيكونون قادرين على التواصل بشكل فوري مع موظفي الحضانة.”

تقول ريما إبراهيم، مالكة حضانة Portage: “نحن سعيدون بالتعاون مع شركة Bounce لتطوير أنظمتنا الإدارية و تبسيطها حتى يتمكن مختصونا من التركيز بشكل كامل على رعاية طلابنا الصغار. لقد تم اختيارنا لمنصة Bounce لمقدرتها على تلبية جميع احتياجاتنا التشغيلية، لسهولة الاستخدام، ولقدرتها على تزويدنا – وأولياء الأمور – بالتقارير التي نحتاجها على الفور. لقد كان فريق Bounce داعمًا ومساعدًا لنا منذ اليوم الأول، ونحن نتطلع إلى العمل معهم عن قرب من خلال المركزين التابعين لنا”

Bounce هي المنصة الإقليمية الإلكترونية الوحيدة التي تساهم في مجال التعلم المبكر في الشرق الأوسط والتي توظف خاصية SaaS المتطورة. توفر Bounce لمالكي ومديري الحضانات تحكمًا رقميًا كاملاً لجميع العمليات التشغيلية للحضانة. المنصة سهلة الاستخدام وتتبع أفضل الممارسات العالمية في نظم الإدارة وتطوير التطبيقات. ويمكن تطبيق منصة Bounce في جميع أنواع الحضانات ومراكز رعاية الأطفال حيث لا تتبع المنصة منهج دراسي محدد. كذلك يمكن تهيئة Bounce لكل مركز حسب رغبته من حيث اللغة المفضلة ولوائح الدفع المحلية وذلك في بيئة خاصة وآمنة.