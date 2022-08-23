ديوكوفيتش يقترب من عدم المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

ديوكوفيتش يقترب من عدم المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

بدأ الوقت ينفد من الصربي نوفاك ديوكوفيتش فيما يتعلق بإمكانية مشاركته في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، خاصة وأنه يتبقى يومين فقط لإجراء قرعة البطولة.

ويبدو أن طريق ديوكوفيتش، الذي خسر أمام دانييل ميدفيديف في نهائي نسخة البطولة العالم الماضي، إلى الولايات المتحدة مغلقا في الفترة الحالية.

وترفض السلطات الأمريكية السماح للأجانب غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا دخول البلاد، وإذا لم يتم تغيير هذه السياسة، فإن آماله في المشاركة تبدو معدومة.

ورفض ديوكوفيتش، الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة ثلاث مرات، الحصول على أي لقاح خاص بفيروس كورونا.

وتعهد الاتحاد الأمريكي للتنس بالالتزام بقرارات الحكومة فيما يتعلق ببروتوكول فيروس كورونا، رغم وضع اسم ديوكوفيتش في قائمة المشاركين ببطولة أمريكا المفتوحة الشهر الماضي.

ويظل ديوكوفيتش مدرجا في تلك القائمة في الفترة الحالية، ولكن هناك تلميحات بأن البطولة ربما لا تتوقع رؤية ديوكوفيتش بعدما تم الكشف عن الملصق الترويجي لها هذا الأسبوع والذي ضم اللاعبات الأربع الأوائل في تصنيف السيدات واللاعبين الأربعة الأوائل في تصنيف الرجال.

وكان اللاعبون الرجال الذين تم اختيارهم هم حامل اللقب ميدفيديف /2عاما/، ورافايل نادال، الفائز بـ22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) والأسترالي تيك كيريوس، والإسباني كارلوس ألكاراز.

وكانت كلها صور أرشيفية، لذلك كان من السهل اختيار ديوكوفيتش ضمن الحملة الدعائية.

استبعاد ديوكوفيتش أدى لوجود رد فعل غاضب لدى بعض الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم إنها ستكون بطولة فاشلة إذا لم يشارك ديوكوفيتش.

ومن المقرر أن تقام قرعة بطولة أمريكا المفتوحة بعد غد الخميس قبل انطلاق البطولة الاثنين المقبل.