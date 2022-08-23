روسيا تدين الاعتداءات الصهيونية على سوريا وتصفها بالخطيرة

دان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء الاعتداءات الصهيونية على سوريا التي وصفها ب”الخطيرة” مطالبا تل أبيب بضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد في ختام مباحثاتهما “ندين بقوة النهج الإسرائيلي الخطير بتوجيه الضربات الى سوريا بما في ذلك استهداف المنشآت الحيوية كمطار دمشق في العاشر من يونيو الماضي وميناء طرطوس كذلك”.

وطالب لافروف اسرائيل باحترام قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة وخاصة ما يتعلق باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وانتقد لافروف مجددا الدور الامريكي في سوريا مشيرا إلى أن واشنطن تشجع النزعات الانفصالية في سوريا وتواصل احتلال مناطق في شمال شرق البلاد.

على صعيد آخر لفت لافروف إلى ان بلاده تعمل منذ سنوات على تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا بصفتها أحد رعاة مسار (استانا) مشيرا في الوقت نفسه الى رفض بلاده “أي عمليات عسكرية جديدة في شمال سوريا”.

ودعا الى معالجة الخلافات بين سوريا وتركيا عبر القنوات الدبلوماسية على اساس المبادئ السياسية التي كانت قائمة سابقا بين دمشق واسطنبول قائلا إن “مسار تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254 وكذلك تفاهمات مسار (استانا) يهدفان الى تحقيق تطبيع العلاقات بين دمشق واسطنبول على اساس استعادة وحدة الاراضي السورية”.

من جانبه شدد المقداد على ضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية باعتباره الطريق الوحيد لإعادة الامن والاستقرار الى سوريا.

وحث الجانب التركي على عدم التدخل في الشؤون السورية قائلا إن “هذه ليست شروطا ولكنها مقدمة مهمة لإعادة العلاقات الى سابق عهدها”.

واتهم المقداد القوات الامريكية بمواصلة نهب ثروات الشعب السوري في شمال شرق البلاد وتشجيع الانفصاليين قائلا “لا يمكن استعادة الهدوء في سوريا من دون انسحاب القوات الامريكية من الاراضي السورية”.