السفير بدر العوضي يقدم أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت في المملكة المتحدة

قدم السفير بدر العوضي اليوم الثلاثاء نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إلى مديرة المراسم في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث ونائبة مارشال السلك الدبلوماسي لدى بلاط سانت جيمس فيكتوريا بوسبي.

وأعرب السفير العوضي خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية البريطانية عن اعتزاز وتقدير القيادة السياسية في دولة الكويت والشعب الكويتي لمستوى التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.

وأكد في هذا الصدد أن علاقات البلدين تنطلق من أرضية صلبة مبنية على العلاقات الاستراتيجية التاريخية الوثيقة المتجذرة مؤكدا عزمه بذل الجهود كافة لتعزيز علاقات التعاون ورفعها إلى آفاق أرحب لتشمل مجالات عديدة وجديدة تلبي طموح وتطلعات القيادتين والشعبين.

كما نقل السفير العوضي الى السيدة بوسبي تحيات القيادة السياسية في دولة الكويت والمسؤولين في وزارة الخارجية الكويتية.

وتم خلال اللقاء كذلك استعراض أوجه العمل الثنائي المتميز بين البلدين الصديقين في المجالات كافة وعلى جميع الأصعدة.