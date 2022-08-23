“الكويتية” تكرم الطلبة المتفوقين أوائل الثانوية العامة

في إطار سعيها الدؤوب لدعم وتشجيع القطاع التعليمي في البلاد، أقامت شركت الخطوط الجوية الكويتية حفل تكريم الطلبة المتفوقين أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021، وذلك بحضور مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في الخطوط الجوية الكويتية محمد الفواز، ومدير إدارة التنمية التربوية والانشطة في وزارة التربية مريم العنزي.

من التكريم

وقال مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في الخطوط الجوية الكويتية محمد الفواز خلال كلمته في الحفل: “تتشرف وتفخر الخطوط الجوية الكويتية بأن تكون جزءاً لا يتجزأ من هذا التكريم كونها جهة داعمة ومشجعة للشباب والتطوير والعلم، ودائماً ما تضع نصب أعينها مشاركة المجتهدين نجاحاتهم، وإن تكريم الخطوط الجوية الكويتية اليوم لأبنائنا وبناتنا الطلبة يعد واجباً أساسياً في دعمهم وتشجيعهم، فهم بمثابة الكَتِف الذي نتّكئ عليه ونثق به في استكمال بناء مستقبل كويتنا الحبيبة، حيث إن الشركة تولي اهتماماً بالغاً بالقطاع التعليمي بالبلاد، من خلال المشاركة المتواصلة في الفعاليات والمناسبات التي تخص هذا الجانب تحديداً، والذي يعد أحد العناصر الاساسية ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي يركز عليها الطائر الأزرق في ايصال رسالته السامية ألا وهي رعاية كل ما هو هادف ليعلو بمكانة وطننا الغالي إلى آفاقٍ رحبة”.

من التكريم

وأضاف الفواز قائلاً: ” نحيّي الآباء والأمهات على هذه اللحظة الهامة التي انتظروها طويلاً، وسهروا الليل معكم من أجلها، فلم تصبحوا مميزين اليوم إلاّ بفضل الله ثم بفضل جهودهم ودورهم البارز في توفير وتهيئة كافة وسائل الراحة والأمان لكم في أداء مهمتكم الدراسية، للوصول إلى أعلى الدرجات، فتكريمكم اليوم هو فوز مستحق للجميع، ونحن نفخر بكم ونتمنى لكم وافر التوفيق والسداد في المرحلة القادمة من حياتكم لتكملوا مسيرتكم التعليمية.”

من التكريم

واختتم الفواز كلمته قائلاً: ” نشكركم مجدداً لحضوركم الكريم سائلين المولى عز وجل بأن يوفق الجميع ويضع الخير في كل ما يعود بالفائدة على بلادنا الحبيبة الكويت”.