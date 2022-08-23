بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 109.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 7ر109 نقطة ليبلغ مستوى 34ر7866 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 4ر1 في المئة.

وتم تداول 10ر315 مليون سهم عبر 14647 صفقة نقدية بقيمة 7ر81 مليون دينار (نحو 5ر247 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 08ر18 نقطة ليبلغ مستوى 66ر5894 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 في المئة من خلال تداول 9ر194 مليون سهم عبر 6379 صفقة نقدية بقيمة 5ر16 مليون دينار (نحو 9ر49 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر148 نقطة ليبلغ مستوى 44ر8807 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 7ر1 في المئة من خلال تداول 15ر120 مليون سهم عبر 8268 صفقة بقيمة 2ر65 مليون دينار (نحو 5ر197 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 6ر5 نقطة ليبلغ مستوى 12ر6146 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 4ر16 مليون سهم عبر 4725 صفقة نقدية بقيمة 6ر14 مليون دينار (نحو 2ر44 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (السورية) و(تمدين أ) و(المساكن) و(عمار) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(خليج ب) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (كميفيك) و(بيان) و(أولى تكافل) و(اكتتاب) من الأكثر انخفاضا.