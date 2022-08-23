سمو ولي العهد يتسلم الرسالة الخطية من وزير الخارجية بدولة قطر

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة خطية من أمير قطر تسلمها سمو ولي العهد من وزير الخارجية القطري

23 أغسطس، 2022
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تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وقام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وبحضور معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

وقد حضر المقابلة كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد والوفد القطري المرافق.

المصدر
كونا
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23 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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